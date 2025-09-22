Magdalena Rynkowska, znana publicznie jako Edyta Rynkowska, była żoną znanego polskiego wokalisty – Ryszarda Rynkowskiego. Para zdecydowała się ujawnić swój związek publicznie w 2006 roku. Niedługo później wzięli ślub w kaplicy zamkowej na Szczytniku.

Dwa lata później małżonkowie powitali na świecie syna. W jednym z wywiadów Ryszard Rynkowski wspominał, że ciąża była dla nich niespodzianką i przypisywał ją wizycie w Lourdes, gdzie – jak twierdził – doszło do poczęcia ich dziecka. Wypowiedź ta została szeroko cytowana jako świadectwo osobistego cudu.

Tragedia w Brodnicy. Nie żyje żona Ryszarda Rynkowskiego. Są wyniki sekcji zwłok

18 września doszło do tragedii. Magdalena Rynkowska została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w Brodnicy. Ciało odkrył jeden z członków rodziny około godziny 15:30. W rozmowie z mediami informację o zgonie potwierdziła rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Toruniu, Izabela Oliver. Po odnalezieniu ciała zapowiedziano przeprowadzenie sekcji zwłok, która miała dać odpowiedź na pytanie o przyczynę śmierci. Prokuratura ujawnia oficjalną przyczynę śmierci – niewydolność oddechowo-krążeniowa.

Sekcja zwłok została przeprowadzona w poniedziałek 22 września o godzinie 9:00. Kilkadziesiąt minut po jej zakończeniu prokuratura podała oficjalną przyczynę zgonu Magdaleny Rynkowskiej. Jak przekazała Izabela Oliver w rozmowie z Pudelkiem: „Bezpośrednią przyczyną śmierci pani Magdaleny R. była niewydolność oddechowo-krążeniowa”.

To właśnie ta informacja kończy spekulacje na temat ewentualnych innych przyczyn zgonu i potwierdza, że zgon nastąpił z przyczyn naturalnych.

Historia miłości Magdaleny i Ryszarda Rynkowskich

Związek Magdaleny i Ryszarda Rynkowskich trwał wiele lat i był poddawany licznym próbom. Oboje wielokrotnie mierzyli się z trudnościami, jednak pozostawali przy sobie. Ich relacja zaczęła się na początku lat 2000 i przetrwała różne życiowe burze.

Małżeństwo zostało zawarte w romantycznym miejscu – w kaplicy zamkowej na Szczytniku. Wspólne życie, choć pełne miłości, nie było pozbawione trudnych momentów.