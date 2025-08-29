28 sierpnia 2025 roku na lotnisku w Radomiu doszło do tragicznej katastrofy lotniczej. Podczas prób przed Międzynarodowymi Pokazami Lotniczymi Air Show 2025 samolot F-16 rozbił się o pas startowy i eksplodował. Na pokładzie znajdował się tylko pilot, major Maciej Krakowian, który zginął na miejscu. Tragedia pilota wstrząsnęła opinią publiczną. Teraz internauci apelują w sprawie pomocy dla rodziny zmarłego Macieja Krakowiana. Komentarze pod komunikatem organizatora pokazów lotniczych w Radomiu poruszają do łez.

Organizator Air Show w Radomiu wydał komunikat, internauci reagują

Tuż po katastrofie F-16 w Radomiu organizatorzy od razu odwołali planowane na weekend pokazy lotnicze. Teraz z kolei w mediach społecznościowych pojawił się kolejny komunikat ws. imprezy. Na Facebooku pojawiła się informacja na temat zwrotu środków za zakupione bilety. "W związku z odwołaniem Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025, informujemy, że zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odwołania wydarzenia" informuje biuro organizacyjne Air Show Radom 2025. Reakcja internautów była natychmiastowa. Pod komunikatem pojawiło się kilkaset komentarzy, a ogromna część osób apeluje, aby pieniądze ze sprzedaży biletów zostały przekazane rodzinie zmarłego pilota, majora Macieja "Slaba" Krakowiana.

Pomyślcie proszę o możliwości przekierowania środków na zrzutkę dla rodziny tragicznie zmarłego pilota lub jeśli rodzina nie wyrazi zgody, na inny cel charytatywny

Może zamiast zwracać 100% za bilety to zrobić z tego zrzutkę dla dzieci Slaba

Przekażcie dla rodziny te środki apelują internauci.

Kim był major Maciej Krakowian, który zginął w katastrofie?

Major Maciej „Slab” Krakowian był doświadczonym pilotem Sił Powietrznych RP. Służył w wojsku przez 17 lat, pełniąc funkcję instruktora-pilota w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był liderem zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland, który reprezentował Polskę na licznych pokazach lotniczych w kraju i za granicą.

Ukończył Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie, a następnie Akademię Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs. Miał na koncie ponad 1400 godzin nalotu, z czego około 1200 spędził w kokpicie F-16. Krakowian miał 35 lat. Zostawił żonę Magdę oraz dwoje dzieci.

Reakcje prezydenta i premiera na śmierć polskiego pilota

Tragedia wywołała liczne reakcje polityków. Prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wyrazili swoje kondolencje i żal z powodu śmierci majora Macieja Krakowiana. Władysław Kosiniak-Kamysz udał się na miejsce wypadku i napisał: „Zginął oficer, który zawsze służył Ojczyźnie z oddaniem i wielką odwagą. Składam hołd Jego pamięci. Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia. To wielka strata dla Sił Powietrznych i całego Wojska Polskiego.”

Prezydent Karol Nawrocki napisał w mediach społecznościowych: „Dotarła do mnie bardzo smutna wiadomość o katastrofie samolotu F-16, w której zginął polski pilot. Składam najszczersze wyrazy współczucia Najbliższym.” Premier Donald Tusk z kolei wyraził swoje współczucie słowami: „W katastrofie samolotu F-16 zginął polski pilot. Cześć Jego pamięci! Rodzinie i bliskim składam z całego serca najgłębsze wyrazy współczucia.”

Katastrofa F-16 w Radomiu poruszyła całą Polskę

