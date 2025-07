Tragedia na drodze: Diogo Jota nie żyje! Gwiazda Liverpoolu zginęła w płomieniach

Diogo Jota był portugalskim piłkarzem, który od 2020 roku reprezentował barwy angielskiego klubu Liverpool. W trakcie swojej kariery w „The Reds” rozegrał 182 oficjalne mecze, w których zdobył 65 bramek. Portugalczyk miał za sobą udany sezon, przyczyniając się do zdobycia przez Liverpool mistrzostwa Anglii. Jego zaangażowanie i forma sprawiły, że był ważnym ogniwem drużyny z Anfield. W czwartek, 3 lipca 28-latek zginął w wypadku samochodowym.

Reklama

Diogo Jota nie żyje. 28-letni piłkarz zginął w koszmarnym wypadku samochodowym

Do tragicznego wypadku doszło w czwartkowy poranek. Diogo Jota podróżował wraz ze swoim bratem drogą A-52, która znajduje się w prowincji Zamora w Hiszpanii. Jak poinformował dziennik „Marca”, samochód, którym jechali Portugalczycy, wypadł z drogi i stanął w płomieniach. Pomimo wysiłków służb ratunkowych, nie udało się uratować życia piłkarza i jego brata, 25-letniego Andre.

Informacje o śmierci Diogo Joty jako pierwsi przekazali dziennikarze hiszpańskiej „Marki”. Tragiczna wiadomość została również potwierdzona przez hiszpańską agencję prasową EFE. Na ten moment nie są znane dokładne przyczyny ani okoliczności zdarzenia. Władze prowadzą dochodzenie, aby ustalić, co dokładnie doprowadziło do wypadku.

Hiszpańska policja bada okoliczności śmierci Diogo Joty

Władze prowadzą szczegółowe dochodzenie, aby wyjaśnić przyczyny tragicznego wypadku. Jak dotąd nie ustalono, co doprowadziło do zjechania pojazdu z drogi. Według służb ratunkowych pojazd był kompletnie zniszczony przez ogień, co znacznie utrudnia analizę. Wiadomo, że bracia Jota wracali z Penafiel, a podróż zakończyła się tragedią, która wstrząsnęła nie tylko światem sportu, ale i opinią publiczną.

Diogo Jota pod koniec czerwca wziął ślub

22 czerwca tego roku Diogo Jota wziął ślub. Niedługo po ceremonii, podczas urlopu w Hiszpanii, doszło do tragicznych wydarzeń, które zakończyły życie utalentowanego sportowca. Śmierć piłkarza, który był u szczytu swojej kariery i życia prywatnego, poruszyła fanów futbolu na całym świecie.

Wiadomość o śmierci Diogo Joty wywołała poruszenie w świecie sportu. Chociaż na razie nie opublikowano oficjalnych oświadczeń ze strony klubu Liverpool czy innych instytucji piłkarskich, bez wątpienia wieść o tej tragedii zostanie szeroko skomentowana. Piłkarz, który był symbolem zaangażowania, pasji i profesjonalizmu, pozostanie w pamięci kibiców na długo.

Kim był Diogo Jota?

Diogo Jota urodził się w 1996 roku w Massarelos w Portugalii. Karierę rozpoczął w klubie Penafiel, a później reprezentował m.in. Atlético Madryt, FC Porto i Wolverhampton Wanderers. W 2020 roku dołączył do Liverpoolu, gdzie stał się jednym z kluczowych zawodników. W barwach „The Reds” rozegrał 182 mecze i zdobył 65 bramek. Jego wkład w sukcesy klubu był nieoceniony.

Reklama

Zobacz także: Milioner Kokosinski zadławił się pierogiem w Krakowie. Prokuratura prowadzi śledztwo