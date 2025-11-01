Podczas gdy rodziny jednych zmarłych osobistości ze świata kultury stawiają na imponujące, wymyślne pomniki, wypełnione poruszającymi cytatami i ozdobione podobizną zmarłych, inni decydują się na bardziej skromne nagrobki. Zobaczcie, jak wyglądają teraz groby gwiazd. Toną w morzu kwiatów, zniczy i poruszających pamiątek od najbliższych i fanów. Ten widok sprawia, że trudno powstrzymać łzy.

Tak wyglądają obecnie groby gwiazd

Pierwsze dni listopada są czasem zadumy i refleksji nad osobami, które wywarły wpływ na nasze życie, nie tylko z kręgu rodziny, przyjaciół, ale również tych, których podziwialiśmy, lecz najprawdopodobniej nie mieliśmy okazji nigdy spotkać się z nimi osobiście. Właśnie w tym wyjątkowym czasie, w okresie Wszystkich Świętych, wielu decyduje się na odwiedzenie grobów nie tylko swoich najbliższych, ale też słynnych Polaków. I choć miano narodowej nekropolii znanych osób otrzymał warszawski cmentarz na Powązkach, to wiele rodzin zmarłych gwiazd postanowiło pochować ikony filmu, estrady, telewizji i nauki w ich rodzinnych stronach. Zobaczcie, jak obecnie wyglądają groby słynnych Polek i Polaków.

Tak wygląda dziś grób Joanny Kołaczkowskiej

Joanna Kołaczkowska była jedną z najbardziej charyzmatycznych postaci polskiego kabaretu. Jej pełne humoru żarty bawiły miliony Polaków. Nawet, gdy usłyszała tragiczną diagnozę, starała się z uśmiechem czerpać z życia garściami. Niestety, choroba zaczęła szybko postępować. Joanna Kołaczkowska zmarła w nocy z 16 na 17 lipca 2025 r., po przegranej walce z glejakiem mózgu, czyli nowotworem złośliwym.

Teraz, niemal cztery miesiące po śmierci artystki, jej grób na na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie w Alei Zasłużonych, tonie w morzu kwiatów podobnie, jak miało to miejsce w dniu jej pogrzebu. Zamiast spektakularnych wieńców, teraz grób gwiazdy polskiego kabaretu zdobią wrzosy i drobne bukiety oraz rozliczne znicze. Nie brakuje również imponującego zdjęcia zmarłej Joanny Kołaczkowskiej, a także wzruszających pamiątek w postaci listów oraz zdjęć od jej fanów i najbliższych.

Tak wygląda dziś grób Tomasza Jakubiaka

Gdy 30 kwietnia 2025 r. media obiegła informacja o śmierci Tomasza Jakubiaka, fani charyzmatycznego kreatora smaku nie mogli w to uwierzyć. Uwielbiany przez widzów TVN prowadzący liczne programy kucharz i juror "MasterChefa" zmarł 30 kwietnia 2025 roku w Atenach w wieku 41 lat, po długiej walce rzadkim nowotworem jelita i dwunastnicy. Ostatnie pożegnanie gwiazdora TVN odbyło się 13 maja w Warszawie.

W porównaniu z pełnym przepychu pogrzebem, grób zmarłego jurora "MasterChefa" na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie, wygląda bardzo skromnie. Próżno szukać tu nagrobka, zamiast tego znajdujemy drewniany krzyż i zawieszoną na nim tabliczkę z nazwiskiem. Uwagę zwracają minimalistyczne świeże kwiaty oraz wyjątkowa pamiątka. Tuż obok grobu Tomasza Jakubiaka, pojawiło się wzruszające akcesorium, nawiązujące do działalności gwiazdora TVN, biały garnek z napisem:

Rozgryzaj w spokoju Tomuś - czytamy.

To jednak nie wszystko. Na krzyżu zaś zawisła drewniana łyżka, która również została opatrzona napisem, który brzmi:

Love you max.

Tak wygląda dziś grób Tomasza Jakubiaka

Tak wygląda dziś grób Pawła Królikowskiego

Aż trudno w to uwierzyć, że Paweł Królikowski odszedł pięć lat temu. Aktor przegrał długą walkę z rakiem mózgu i pozostawił pogrążonych w żałobie bliskich. Ukochany mąż, ojciec, brat, przyjaciel i idol mas zmarł 27 lutego 2020 roku w wieku 58 lat. Problemy ze zdrowiem artst rozpoczęły się w 2016 roku, kiedy podczas jazdy samochodem nagle źle się poczuł. Aktor trafił do szpitala, gdzie wykryto u niego tętniaka mózgu.

Przedwczesna śmierć Pawła Królikowskiego wstrząsnęła nie tylko jego rodziną i przyjaciółmi, ale także rzeszą fanów i wielbicieli jego talentu. Nic więc dziwnego, że ci regularnie wspominają swojego idola, odwiedzając jego imponujący nagrobek. Paweł Królikowski został pochowany w nowej Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Niestety, bliscy artysty przez ponad rok zmagali się z licznymi problemami. Rodzina Pawła Królikowskiego nie była w stanie postawić mu pomnika. Miejsce, w którym spoczęła trumna z ciałem Pawła Królikowskiego, musiało się jeszcze osadzić. Projekt pomnika został zrealizowany niedługo po pierwszej rocznicy śmierci aktora. Rodzina zmarłego aktora wybrała pomnik z jasnego marmuru Bianko, który swoją strukturą przypomina porcelanę. Na tablicy poza imieniem i nazwiskiem widzimy nieregularny krzyż z fluorytu, przypominający pęknięcie z kamieniu. Na nagrobku aktora pojawił się także poruszający cytat.

Słońcem jest dla mnie Twój uśmiech… - czytamy.

Tak wygląda dziś grób Pawła Królikowskiego, Fot.: MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News; AGENCJA SE/East News

Tak wygląda dziś grób Stanisława Soyki

21 sierpnia 2025 r., w wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka, legendarny wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer. Artysta. To właśnie tego dnia miał wystąpić podczas festiwalu Top of The Top Sopot Festival 2025 na scenie Opery Leśnej w ramach koncertu "Orkiestra Mistrzom", ale niestety niedługo przed koncertem zasłabł w hotelu w Sopocie i mimo szybkiej pomocy, artysta zmarł.

Ostatnie pożegnanie Stanisława Soyki odbyło się 8 września 2025 roku. Teraz, niespełna dwa miesiące po ostatnim pożegnaniu artysty, grób Stanisława Soyki w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych w Warszawie usłany jest morzem zniczy oraz przyozdobiony żółtymi chryzantemami. Zamiast pomnika, widzimy sztuczną trawę i drewniany minimalistyczny krzyż z tablicą z nazwiskiem.

Tak wygląda dziś grób Stanisława Soyki, Fot.: Marysia Zawada/REPORTER

Tak wygląda dziś grób Kory

Od śmierci legendarnej wokalistki i liderki zespołu Maanam, Kory, minęło już siedem lat. Artystka zmarła 28 lipca 2018 roku w domu w Roztoczu, w wieku 67 lat. Od wielu lat zmagała się z rakiem jajnika. Słynna wokalistka została pochowana na warszawskich Powązkach Wojskowych, jednej z najbardziej znanych i prestiżowych nekropolii w Polsce, a jej grób stale odwiedzają fani i najbliżsi. Ostatnio Magdalena Środa odwiedziła Kory, dzieląc się w sieci przemyśleniami na ten temat.

Poszłam wczoraj na cmentarz, dzień był bowiem cmentarny, odwiedziłam tatkę, Koreńkę (dlaczego ludzie zasypują jej grób ohydnymi lampkami???) - napisała w mediach społecznościowych.

Początkowo na grobie Kory umieszczono skrzynkę, w której fani mogli zostawiać skierowane do niej listy. Teraz znajduje się na nim figurka skulonej kobiety, obok której umieszczono czarno-białe zdjęcie liderki zespołu Maanam. Na płycie znajdują się również dwa napisy. Jeden jest jej autografem, drugi zaczyna się od roku urodzenia Kory, a kończy znakiem nieskończoności.

Tak wygląda dziś grób Kory, Fot.: MAREK KUDELSKI/AGENCJA SE/East News; Tomasz Jastrzebowski/REPORTER EastNews

Tak wygląda dziś grób Stanisława Tyma

6 grudnia 2024 roku w wieku 87 lat zmarł Stanisław Tym, wybitny aktor, reżyser i satyryk. Choć artysta był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiej kultury, to życie rodzinne Stanisława Tyma owiane było tajemnicą. Szczególną sławę przyniosła mu rola w filmie „Miś”, satyrycznej komedii, która stała się symbolem polskiego kina lat 80. Był także współtwórcą wielu kultowych dzieł filmowych i teatralnych.

Pogrzeb artysty odbył się 17 grudnia na warszawskich Powązkach Wojskowych. Dziś grób Stanisława Tyma zdobi grafitowy, minimalistyczny nagrobek z płytą zakończoną łukiem. Próżno tu jednak szuka krzyża czy innych religijnych symboli. Zamiast tego, widnieje jedynie nazwisko zmarłego oraz daty jego narodzin oraz śmierci. Wokół nagrobka Stanisława Tyma regularnie wymieniane są świeża kwiaty, znicze i dokładane kolejne pluszowe misie, nawiązujące do jego hitowej roli prezesa Klubu Sportowego "Tęcza", Ryszarda Ochódzkiego, w filmie "Miś".

Tak wygląda dziś grób Natalii Madejczyk z "You Can Dance"

Wiadomość o tragicznej śmierci gwiazdy "You Can Dance" wstrząsnęła polskimi mediami. 20 czerwca 2022 r. w wieku 36 lat zmarła Natalia Madejczyk, z pierwszego sezonu tanecznego hitu TVN. Do tragedii doszło w wyniku pożaru, który wybuchł w mieszkaniu tancerki. Jak wynika z ustaleń, ogień rozprzestrzenił się podczas gotowania. Madejczyk doznała rozległych oparzeń i w stanie krytycznym została przewieziona do szpitala. Niestety nie udało jej się uratować.

Natalia Madejczyk została pochowana na Starym Cmentarzu w Łodzi. Tuż przed tegorocznymi uroczystościami Wszystkich Świętych, w mediach pojawiły się nowe zdjęcia grobu tancerki. Rodzina zmarłej postawiła na jasny marmurowy pomnik w odcieniach beżu i karmelu. W centralnej części znajduje się otoczone złotą ramką zdjęcie uśmiechniętej Natalii Madejczyk, jej nazwisko raz data narodzin i śmierci. Pod nimi widnieje napis:

Tancerka, pedagog, choreograf.

Tak wygląda dziś grób Soni Szklanowskiej z "Hotelu Paradise"

Sonia Szklanowska, znana z programu „Hotel Paradise”, zmarła 18 maja 2025 r. w swoim rodzinnym domu w Świekatowie, niewielkiej miejscowości pod Świeciem, w wieku zaledwie 25 lat. Jej śmierć wstrząsnęła całą Polską. Choć nie udało jej się wygrać programu, to ten otworzył jej drzwi do dalszej kariery. Po programie postawiła na muzykę i została wokalistką, jednocześnie aktywnie prowadząc swoje media społecznościowe i gromadząc setki tysięcy fanów. Ustalono, że bezpośrednią przyczyną śmierci 25-latki było uduszenie. Wiadomo też, że sekcja nie wykazała, aby do śmierci Soni Szklanowskiej przyczyniły się osoby trzecie.

Z informacji podanych przez mieszkańców Świekatowa oraz jej przyjaciół wynika, że Sonia Szklanowska zmagała się z depresją. Wiosną 2024 roku Sonia udzieliła wywiadu, w którym ujawniła, że jest ofiarą hejtu oraz nękania w mediach społecznościowych. Wiemy, że Sonia Szklanowska zostawiła list pożegnalny, którego treść odczytano na pogrzebie. Jakiś czas temu w sieci pojawiło się nagranie z cmentarza, na którym widać imponujący nagrobek zmarłej celebrytki. Pomnik powstał z jasnego kamienia, a jego centralnym punktem jest duża fotografia uśmiechniętej Soni. Uwagę przyciąga również napis:

Jak wielki Skarb kryje ten grób, wiedzą tylko mama, tata, rodzina, przyjaciele i Bóg.

Z kolei pod zdjęciem Soni widnieje napis:

Nasza miłość. Nasze serduszko. Śpij aniołku.

