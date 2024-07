Wszyscy z niecierpliwością czekali na polską edycję X Factor. Odkąd tylko pojawiła się plotka, że TVN wyemituje ten program rozpoczął się czas niekończących się spekulacji kto zasiądzie w jury. Według producentów programu wiele gwiazd dzwoniło prosząc się o to, by to właśnie oni zasiedli na ławie sędziów. Ale jak władze twierdzą na ogół dzwonili ludzie, których stacja w ogóle nie miała w planach zatrudnić. A ci którzy pasowali do TVN-owskiej produkcji nie specjalnie kwapili się by takim jurorem zostać. Jak było z Wojewódzkim, Mozilem, czy Sablewską tego nie wiemy. Ale ten skład jurorów jest już pewny!

Jak donosi portal wirtualnemedia.pl - TVN zakończyła już etap pre-castingów. W poniedziałek, 24 stycznia, w Zabrzu odbędzie się pierwsze przesłuchanie z udziałem już wstępnie wyselekcjonowanych uczestników. Za kulisami będzie im towarzyszył prowadzący format Jarosław Kuźniar.

Będzie ostra selekcja? Myślicie, że takie jury będzie potrafiła wybrać prawdziwe gwiazdy?