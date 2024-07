Rozdanie Złotych Globów (lista wszystkich laureatów Złotych Globów 2016 tutaj) nie jest taką ceremonią jak wszystkie inne, najczęściej panuje na nim luźna atmosfera. Goście i gwiazdy siedzą przy stolikach, jedzą, piją i czekają na ogłoszenie laureatów. Nawet zapowiedzi wygranych prowadzone są w żartobliwym tonie. Już przed 73. ceremonią rozdania Złotych Globów prowadzący galę Ricky Gervais zażartował z łóżka, że:

Komik Jonah Hill założył kostium misia, żeby nawiązać do filmu z Leonardo DiCaprio.

A co zdarzyło się jeszcze?

Cały internet śmieje się z wyrazu twarzy Leonardo DiCaprio, gdy ogłoszono, że jedną z nagród zdobywa Lady Gaga, a ta idąc odebrać Złotego Globa 2016 szturchnęła go w tył głowy. Jego wzrok mówi wszystko, już nie mówiąc o tym, jak Leo śmiał się z tego, że to Gaga wygrała.

Po ceremonii rozdania nagród głośno było o fryzurze Channinga Tatuma. Gwiazdor zaszalał i ułożył sobie włosy na Justina Biebera! Internet od rana wybiera, kto w takiej fryzurze podoba się bardziej Channing czy Justin :)

Ciężki żart prowadzącego musiał przełknąć Matt Damon. Gervais, zapraszając go na scenę, najpierw wyśmiał zakwalifikowanie filmu "Marsjanin" do kategorii komedia i musical, a następnie zażartował z wielkiej przyjaźni Matta z Benem Affleckiem, który zdradził swoją żonę Jennifer Garner z nianią swoich dzieci .

Chyba nie popsuło to humoru Mattowi :)

Mark Wahlberg i Will Ferrell obiecali, że założyli noworoczne okulary po raz ostatni.

