Justyna Steczkowska po urodzeniu małej Helenki szybko wróciła do formy i od razu ostro zabrała się do pracy. Wokalistka kończy właśnie prace nad kolejną płytą, za kilka tygodni wystąpi na wielkiej sylwestrowej scenie we Wrocławiu, a w międzyczasie mocno angażuje się w pomoc charytatywną. Przypomnijmy: Justyna Steczkowska pokazała córkę na okładce magazynu

Reklama

Gwiazda nie zamierza jednak rezygnować z życia rodzinnego. Mimo napiętego grafiku i sylwestrowego występu, Steczkowskiej towarzyszyć będzie rodzina. Justyna ostatnie tygodnie zamierza też wynagrodzić najbliższym w jeszcze inny sposób. Jak donosi magazyn "Party", wokalistka w lutym planuje urlop na gorącej Dominikanie. Będą to pierwsze wakacje z Helenką, stąd też wybór ciepłego kraju, a nie tradycyjnego wyjazdu w góry.

Justyna jeszcze w listopadzie wynajęła w jednym z hoteli apartament, w którym najbliżsi będą na nią czekali, aż skończy występ. W lutym natomiast znów chce zabrać rodzinę na kilkudniowy wyjazd. Zwykle zimą Justyna z mężem i synami jechała w góry na narty, ale teraz ze względu na Helenkę zamierzają wybrać się do jakiegoś ciepłego kraju, prawdopodobnie będzie to Dominikana - mówi przyjaciel artystki w rozmowie z magazynem "Party".

Wyjazdu na Dominikanę w środku zimy bardzo zazdrościmy ;) Fajny pomysł na rodzinny urlop?

Zobacz: "Porwała nas fala namiętności"

Zobacz także

Reklama

Seksowna Steczkowska w czerwieni podczas kameralnego koncertu: