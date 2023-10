Jan Dąbrowski podczas relacji na InstaStories pokazał, jak razem z rodziną wypoczywa na wakacjach. Okazuje się, że popularny youtuber razem z żoną i córkami polecieli do Gracji. Jan Dąbrowski pochwalił się przygotowaniami do podróży i zdradził, co wydarzyło się na lotnisku. Okazuje się, że jedna z jego córek musiała przejść dodatkową kontrolę!

Sylwia i Jan Dąbrowscy z córkami polecieli na wakacje

Pod koniec maja br. rodzina Sylwii i Jana Dąbrowskich znów się powiększyła. Na świecie pojawiła się wówczas trzecia córka pary- Sylwia Przybysz urodziła wówczas małą Jaśminkę. Chociaż od narodzin dziewczynki minęło zaledwie kilka tygodni to teraz rodzice zabrali ją i jej siostry na wakacje. Cała rodzina poleciała do Grecji, a Jan Dąbrowski podczas relacji w sieci pokazał, jak wyglądały przygotowania do podróży i zdradził, co spotkało ich na lotnisku.

Jan Dąbrowski relacjonowal pakowanie walizek, w których musiały zmieścić się rzeczy dla całej rodziny. Fani mogli zobaczyć również, co działo się już na lotnisku. Okazuje się, że jedna z córek Sylwii i Jana Dąbrowskich musiała przejść dodatkową kontrolę!

Zgadnijcie, kto był wyrywkowo badany na obecność niebezpiecznych substancji- napisał JanDąbrowski, po czym szybko dodał, o kogo chodziło. Nelunia. Pracownicy lotniska byli bardzo mili i przeprowadzili badanie tak, że Nela i Pola się jarały tym.

Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, a cała rodzinka wylądowała już w Grecji. Dumni rodzice pokazali, jak ich córki wypoczywają na wakacjach.

