Na okładce grudniowego Harper's Bazaar US, widnieje twarz Taylor Swift. Amerykańska gwiazdka muzyki country to istne wcielenie naturalnego piękna. Delikatny makijaż "no make-up", blond włosy i bezbarwny błyszczyk na ustach. Zaś grudniową okładkę rosyjskiego Vogue'a ozdabia twarz pięknej Lindy Evangelisty. Sędziwa modelka prezentuje mocny look. Czerwone usta i czarny eye-liner. Jeden miesiąc, dwa topowe magazyny modowe i całkowicie odmienne looki.

Według was, który z nich jest lepszy? Naturalny, czy mocny? Odpowiedzcie w naszej Sondzie:

