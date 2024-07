Odkąd spotyka się z Kanye Westem, wygląda o niebo lepiej! Komentatorzy spekulują, że to właśnie on miał największy pływ na pozytywną zmianę wizerunku Kim Kardashian. Gwiazda zmieniła swój styl diametralnie, ograniczyła swoją paletę kolorów do cielistych, beżu, brązów i czerni. Zrezygnowała z krzykliwych stylizacji, wyzywających ubrań i tandetnych dodatków. według nas jest aktualnie jedną z najlepiej ubranych gwiazd Hollywood. Mieszanka ekstrawagancji z ponadczasową klasyka jest zawsze doskonałym rozwiązaniem.

Reklama

Więcej o stylu Kardashianek przeczytacie tutaj >>>

Tym razem paparazzi przyłapali ją na lotnisku LAX w czarnym total looku. Kim Kardashian miała na sobie czarne rurki i botki za kostkę. Skórzaną kurtkę i asymetryczną kamizelkę z futra. Na nosie zaś miała okulary Celine za ponad 1000 złotych. Celine (Celine Matrix Top Heavy Sunglasses). A do tego czarny manicure i delikatny błysk na ustach. Dla nas bomba!

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć tej stylizacji: