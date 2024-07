Coraz więcej światowych marek wybiera na polski rynek twarze znane polskim klientom. Zyskująca popularność marka Pinko zdecydowała się by reklamowała ją Katarzyna Zielińska.

Reklama

Aktorka już przemawia jak prawdziwa ambasadorka firmy

- Dla mnie, jako aktorki, ważne jest to, jak wyglądam. W pracy wchodzę w kostium, przebieram się dziesiątki razy. Tu jednak nie mam wyboru - mój wygląd jest mi narzucony. Na co dzień, w sytuacjach mniej lub bardziej formalnych, zawsze szukam czegoś, co pozwoli mi być po prostu sobą. Czegoś, co będzie łączyło klasykę z odwagą, prostotę z różnorodnością. Rzeczy wydawałoby się nie do pogodzenia. Dlatego się na to zdecydowałam - tłumaczy Zielińska.

Reklama

Klasycznie i odważnie życzymy Katarzynie owocnej współpracy.