STENDERS - Zestaw mini produktów na wakacyjne podróże

Gama mini produktów STENDERS składa się 10 kosmetyków o pojemności 75 ml. To odpowiedniki obecnych już i najbardziej cenionych przez Klientów kosmetyków w rozmiarze 250 ml. Wszystkie z nich można kupić zarówno pojedynczo, jak i w samodzielnie skomponowanym zestawie, w podręcznej kosmetyczce STENDERS. Zarówno kosmetyki, jak i saszetka na nie, zostały zaprojektowane zgodnie z regulacjami i przepisami bezpieczeństwa lotnisk.

• Żele pod prysznic (19,90 zł/75ml): melonowy, żurawinowy, różany

• Szampony i odżywki do włosów (23,90 zł/75ml): szampon do włosów normalnych, szampon do włosów suchych i farbowanych, szampon do włosów i ciała dla mężczyzn, odżywka do włosów normalnych, odżywka do włosów suchych i farbowanych

• Nawilżanie ciała (23,90 zł/75 ml): olej do ciała, olej do ciała dla mężczyzn