Debbie Nelson urodziła się w 1955 roku. Wychowywała syna, Marshalla Bruce’a Mathersa III (znanego później jako Eminem), w trudnych warunkach ekonomicznych. Eminem dorastał w Detroit, w jednym z najuboższych rejonów miasta. Debbie samotnie starała się zapewnić byt rodzinie, co nie było łatwe, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej problemy zdrowotne i finansowe. Relacja między matką a synem była napięta od wczesnych lat dzieciństwa Eminema. Raper wielokrotnie opisywał trudności, z jakimi musiał się mierzyć, dorastając w dysfunkcyjnej rodzinie. W jego tekstach często pojawiały się odniesienia do relacji z matką, co przyniosło Nelson niechlubną sławę w mediach.

Konflikty i publiczne spory Eminema i Debbie Nelson

W latach 90. i na początku XXI wieku relacja Debbie Nelson z synem była jednym z głównych tematów plotek i medialnych doniesień. Eminem otwarcie mówił o trudnych doświadczeniach z dzieciństwa w takich utworach jak "Cleaning Out My Closet" czy "My Mom", co wpłynęło na postrzeganie Nelson przez opinię publiczną. W odpowiedzi na oskarżenia syna Debbie Nelson w 2008 roku wydała autobiografię zatytułowaną "My Son Marshall, My Son Eminem". W książce opisała swoją wersję wydarzeń, w tym zmagania z samotnym macierzyństwem oraz trudności w relacji z Eminemem. Publikacja wywołała kontrowersje i przyczyniła się do dalszego pogorszenia relacji między nimi.

Mimo licznych konfliktów w przeszłości Eminem i jego matka podejmowali próby naprawienia swojej relacji. W ostatnich latach pojawiły się sygnały, że artysta chciał zbliżyć się do Nelson, szczególnie po tym, jak u kobiety zdiagnozowano raka płuc. W wywiadach i publicznych wypowiedziach raper coraz rzadziej wspominał o dawnych sporach, skupiając się na teraźniejszości i znaczeniu rodziny. Debbie Nelson przez długi czas zmagała się z rakiem płuc. Walka z chorobą była dla niej niezwykle trudna, ale według doniesień spędziła ostatnie lata życia w otoczeniu rodziny, która ją wspierała. Zmarła 2 grudnia 2024 roku w St. Joseph w stanie Missouri. Miała 69 lat. Jej śmierć wywołała falę emocji w mediach i wśród fanów Eminema, którzy wyrazili swoje kondolencje na platformach społecznościowych.

Śmierć Debbie Nelson to dla Eminema niezwykle trudny moment. Mimo burzliwej przeszłości matka odegrała ważną rolę w jego życiu i twórczości. Raper wielokrotnie podkreślał w swoich utworach, jak trudne doświadczenia z dzieciństwa ukształtowały go jako artystę i człowieka. Pamięć o Debbie Nelson z pewnością pozostanie żywa, zarówno dzięki jej autobiografii, jak i dzięki tekstom Eminema, które w dużej mierze dotyczyły ich skomplikowanej relacji.

