Ultradrogie prezenty gwiazd na Dzień Matki! Te sławy postawiły na ekstrawaganckie "drobiazgi"

Choć w Polsce Dzień Matki przypada 26 maja, to na Wyspach Brytyjskich to święto obchodzi się w marcu. Zobaczcie, co księżna Kate otrzymała od swoich pociech!

Choć w Polsce Dzień Matki przypada 26 maja, to na Wyspach Brytyjskich to święto obchodzi się w marcu. W tym roku ten wyjątkowy dzień księżna Kate przypadł na niedzielę 14 marca. Z tej okazji żona księcia Williama dostała przepiękny prezent od trojga swoich dzieci: George'a, Charlotte i Louisa. Maluchy sprawiły jej ogromną radość, tym bardziej, że prezent dla ukochanej mamy wykonały samodzielnie! Co takiego przygotowały? Prezent dla księżnaj Kate z okazji Dnia Matki W niedzielę rano na profilu instagramowym księżnej Kate i księcia Williama pojawiły się fotografie podarunków, jakie z okazji dnia Matki dla Kate przygotowali George, Charlotte i Louis. Książęta przy pomocy królewskich kucharzy upiekły dla mamy wspaniały tort. Co ciekawe, nie jest to cukiernicze dzieło sztuki, ale... proste ciasto biszkoptowe przełożone kremem śmietanowym i konfiturą, udekorowane kolorowa posypką i ozdobami w kształcie serduszek. Ale to nie koniec niespodzianek! Jak co roku w Dzień Matki książęta George, Charlotte i Louis złożyli też życzenia dwóm innym, wyjątkowym mamom – Carole Middleton (mamie księżnej Kate) oraz zmarłej księżnej Dianie, dla której wykonali przepiękne laurki z osobistymi życzeniami. Książę George narysował krajobraz, na którym widać góry, latające po niebie ptaki i łąkę pełną kwiatów. w Na odwrocie własnoręcznie wypisał życzenia: „Droga Babciu Diano, Szczęśliwego Dnia Matki. Bardzo Cię kocham i zawsze o Tobie myślę. Przesyłam dużo miłości" napisał George. Z kolei Charlotte na różowym papierze narysowała tęczowe serce, a laurkę dodatkowo udekorowała naklejkami motyli i kwiatów. Tuż pod obrazkiem napisała wzruszające słowa, dotyczące księcia Wiliama: „Droga Babciu Diano. Myślę o Tobie w Dzień Matki. Bardzo...