Zespół Pectus wydał właśnie swoją najnowszą płytę "Kobiety", na której znalazły się niezwykłe duety z topowymi polskimi wokalistkami. Na krążku można usłyszeć: Marylę Rodowicz, Kayah, Urszulę Dudziak, Irenę Santor, Patrycję Markowską, Monikę Kuszyńską, Basię Trzetrzelewską, Urszulę, Grażynę Łobaszewską i Anię Wyszkoni.

W rozmowie z Party.pl muzycy zdradzili, że w studiu nagraniowym nie zabrakło ogromnych emocji:

Z Kayah wykonujemy bardzo głęboki i wzruszający utwór mówiący o konflikcie zbrojnym w Bośni i Hercegowinie w latach 1992-95, gdzie okrutnym elementem zastraszania społeczeństwa były gwałty zbiorowe na kobietach. To było coś, co zmrażało nasze serca. Wykonując tę piosenkę w duecie, zresztą bardzo wzruszającą i głęboką, spowodowało to wielkie wzruszenie, a nawet i łzy.