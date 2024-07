A jednak to prawda! Temat rozstania Nergala i Dody to niewątpliwie temat numer jeden ostatnich kilkunastu dni. Pojawiają się sprzeczne informacje na temat ich zerwania. Jedni twierdzili, że to tylko medialna zagrywka, a inni, że ten związek to już dawno historia.

Reklama

Doda jak ognia unikała wypowiedzi na ten temat. Jedynie za pośrednictwem Facebook'a stwierdziła, że "sam diabeł z nią nie wytrzymał". Szybko jednak dementowano te słowa, jakoby wcale nie zerwanie i nie Nergala miała na myśli.

Teraz mamy oficjalne potwierdzenie. Nergal powiedział w wywiadzie dla portalu Metalsucks.com, że ich związek to już historia.

- Zerwaliśmy dwa tygodnie temu. W polskich mediach, jak sobie możesz wyobrazić, zrobił przez to pieprzony bajzel. Na razie wszystko jest świeże i nie chcę o tym rozmawiać. Pogadamy o tym przy okazji następnego wywiadu. Wówczas opowiem więcej, teraz jest jeszcze niestety na to za wcześnie - powiedział Adam.

Zatem sprawa jest jasna. Jak to powiedział Kuba Wojewódzki - czerń odeszła od różu. Zdaje się, że na dobre.

Zobacz także

Reklama

pijavka