Cristiano Ronaldo to chyba najbardziej wymuskany piłkarz tegorocznych rozgrywek Euro 2012. O przewrażliwieniu sportowca na punkcie swojego wyglądu krążą już niemal legendy. Podobno w trakcie meczu Cristiano jest w stanie kilka razy zmieniać fryzurę, a przed wyjściem na boisko nakłada dokładnie matujący wszystkie niedoskonałości make up. Czy tak jest naprawdę? Na pewno tego typu praktyki Portugalczyk stosuje na każde inne medialne okazje. Zobacz: Sexy? Ronaldo z toną żelu na włosach w Polsce

Ostatnio paparazzi przyłapali Ronaldo jak próbował przejść niezauważony w warszawskiej Strefie Kibica. Mimo stylowego zestawu wartego kilka tysięcy złotych, piłkarz chyba nie do końca był przekonany co do swojego idealnego wyglądu. Kiedy tylko zobaczyć paparazzich, natychmiast uciekł.

Czyżby włosy nie były ułożone tak jak trzeba? A może właśnie Critstiano wybierał się do stylisty/fryzjera? Na pewno taka mina nie zwiastuje niczego dobrego:

Zobacz jak wymuskany Ronaldo trenował przed meczem na polskim stadionie: