Stan zdrowia Zbigniewa Wodeckiego nadal jest ciężki, informuje "Fakt". Muzyk został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej po udarze mózgu. Artysta przebywa w jednym z warszawskich szpitali od ponad tygodnia. Informacje o udarze Zbigniewa Wodeckiego potwierdził jego menadżer. Na szczęście, piosenkarz i kompozytor może liczyć na wsparcie swojej rodziny. Czuwają przy nim dwie córki i syn. Rodzina wpadła na pomysł, jak dodać otuchy Zbigniewowi Wodeckiemu.

Zbigniew Wodecki jest w śpiączce

Zbigniew Wodecki jest nieprzytomny, lecz mimo tego rodzina postanowiła wspierać go... muzyką! Jak informuje "Fakt", bliscy zadbali o to, by nawet w szpitalu artysta był otoczony muzyką. Puszczają mu jego ulubionych kompozytorów: Bacha i Mozarta. Personel szpitala przystał na tę prośbę, by wspomóc leczenie Zbigniewa Wodeckiego.

Zawsze gdy było mu źle mówił, że siłę dodają mu kompozycje Bacha i Mozarta. Wszyscy mają nadzieję, że i tak będzie tym razem - czytamy w tabloidzie.

Trzymamy kciuki za szybki powrót do zdrowia Zbigniewa Wodeckiego.

Zbigniew Wodecki jest w śpiączce farmakologicznej po udarze mózgu.

Rodzina puszcza mu Bacha i Mozarta.