Wczoraj podaliśmy informację, że Doda wzięła w Las Vegas ślub z Błażejem Szychowskim. Oczywiście był to nasz żart primaaprilisowy. Niektórych z was udało nam się wkręcić, ale najwierniejsi fani gwiazdy wykazali się czujnością i od razu przejrzeli nasze zamiary. Dziś oficjalnie dementujemy tę informację. Doda nie wyszła za mąż :-) Możemy jednak zapewnić, że jeżeli tak się stanie na pewno czytelnicy AfterParty.pl dowiedzą się o tym jako pierwsi.

Reklama

A primaaprilisowy news wyglądał tak:

Kilka tygodni temu Doda wyleciała z Polski do Los Angeles, gdzie razem z Błażejem Szychowskim szukała mieszkania. Jako pierwsi poinformowaliśmy was o planach gwiazdy. Zobacz: Doda wyleciała z Polski! Teraz mamy dla was równie ekskluzywną informację, która zapewne za chwilę zelektryzuje polskie media.

Jak dowiedziało się AfterParty.pl, Doda powiedziała sakramentalne tak! Podobnie jak w przypadku idolki gwiazdy, Britney Spears, ceremonia odbyła się wczoraj w Las Vegas. W piątek Doda wyleciała z Los Angeles prosto do miasta hazardu, gdzie w hotelowym pokoju czekała na nią kreacja z domu mody Givenchy. To właśnie na nią krawcowa robiła przymiarki w Warszawie, które później zostały przekazane francuskim projektantom.

- To była szalona impreza. Dawno się tak nie ubawiłam - zdradza AfterParty.pl Aneta Radzimirska, przyjaciółka Dody, która była świadkiem na ślubie pary.

Gwiazda po powrocie do Polski zamierza wyprawić huczne wesele, na które zaprosiła podobno ok. 1 tysiąca przyjaciół. Przyjęcie ma odbyć się nad morzem.

Zobacz także

AfterParty.pl życzy wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia ;-)

Reklama

chimera