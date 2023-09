W sierpniu ma się odbyć pierwsza rozprawa rozwodowa Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela. Początkowo partnerzy twierdzili, że nie chcą awantur na sali sądowej, dlatego dogadali się w kwestii podziału majątku i opieki nad dziećmi. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty i okazuje się prowadząca "Pytanie na Śniadanie" wymieniła prawników, z którymi dotychczas pracowała. Ma zamiar walczyć z byłym partnerem o pieniądze? Co na to Hakiel? Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel - nowe szczegóły rozwodu Rozwód jednej z najbardziej znanych par w polskim show-biznesie to już tylko kwestia czasu. Pierwsza rozprawa została wyznaczona na 25 sierpnia i początkowo wydawało się, że tego dnia Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel zakończą trwające 14 lat małżeństwo . Jednak wiele wskazuje na to, że ich sprawa rozwodowa będzie ciągnąć się miesiącami... Dlaczego? Z informacji "Super Expressu" wynika, że prowadząca "Pytanie na Śniadanie" zmieniła taktykę! Katarzyny Cichopek zrezygnowała ze współpracy z prawnikiem, który reprezentował też Macieja Kurzajewskiego, podczas jego rozwodu z Pauliną Smaszcz. Aktorka zatrudniła adwokata, który w środowisku prawniczym słynie ze swojej skuteczności. Okazuje się, że mecenas już przystąpił do działania, co wprawiło w osłupienie zarówno Marcina Hakiela , jak i kancelarię, którą zatrudnił. Prawnik Kasi jest ostry i już dał to odczuć. Niestety, Marcin nie wie, jaki cel ma Kaśka, co chce osiągnąć przez tę nagłą zmianę prawnika. Stara się tym nie przejmować. Ale raczej miło nie będzie - powiedziała osoba zaprzyjaźniona z parą. Zobacz także: Marcin Hakiel pokazał wymowne zdjęcie. Już zapomniał o Katarzynie Cichopek? Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że aktorka "M jak Miłość" chce kilku zmian w...