Półfinał "Tańca z Gwiazdami" już za nami. W przedostatnim odcinku wystąpiły cztery pary, ale jedna z nich dziś wieczorem musiała pożegnać się z tanecznym show. Tuż przed finałem z programu odpadł Maciej Musiał, a to wywołało burzę na Instagramie. Fani programu nie ukrywają, że nie zgadzają się z takim werdyktem.

Wielki finał czternastej edycji "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Już za tydzień poznamy zwycięzców najnowszej odsłony tanecznego show Polsatu. Niestety, dziś wiemy już, że w ostatnim odcinku o Kryształową Kulę nie zawalczą Maciej Musiał i Daria Syta. Z "Tańca z Gwiazdami" odpadli faworyci, a to nie spodobało się fanom programu. Po ogłoszeniu wyników głosowania widzów w sieci zawrzało!

Internauci nie ukrywają rozczarowania wynikami w pófinale "Tańca z Gwiazdami". Ich zdaniem Maciej Musiał i Daria Syta, którzy zaprezentowali dziś salsę i quickstepa, powinni przejść do kolejnego odcinka programu.

Żałujecie, że Maciej Musiał i Daria Syta nie będą walczyć o Kryształową Kulę w finale "Tańca z Gwiazdami"? Przypominamy, że w dzisiejszym odcinku za salsę otrzymali 35 punktów, a za quickstepa dostali aż 38 punktów.

Wow, jestem cały czas pod wrażeniem Twojego ''feelingu'' to, jak się czujesz we własnym ciele, tego się nie wyuczysz, ty to masz naturalnie. To był taki quickstep na miarę półfinału

mówił po drugim występie pary Rafał Maserak.