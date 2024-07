Siedem miesięcy temu Małgorzata Kożuchowska powitała na świecie wymarzonego synka. Aktorka jest bardzo szczęśliwa i stara się w tej roli spełnić jak najlepiej. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała jednak, że nie zawsze jest kolorowo. Zobacz: Kożuchowska o macierzyństwie: Nie jest łatwo

Niedawno w tabloidzie pojawiły się informacje na temat tego, ile wynoszą zarobki gwiazdy, która występuje w czterech kampaniach reklamowych, gra w dwóch popularnych serialach i w drugiej części hitowej komedii "Listy do M.". Okazuje się, że jest to ponad milion złotych. W najnowszym numerze "Party" głos zabrał specjalista, który wyjaśnił, dlaczego reklamodawcy tak chętnie angażują właśnie Kożuchowską:

Matki to bardzo dobra grupa docelowa dla reklamodawców. To właśnie one z reguły decydują o zakupach dla całej rodziny. Kiedyś mogły się z nią utożsamiać kobiety stawiające na karierę. A od kilku miesięcy zaczęła się z nią identyfikować największa grupa społeczna kobiet, czyli zapracowane matki. Dlatego nie ma się co dziwić, że reklamodawcy ustawiają się do niej w kolejce - mówi Rafał Baran, szef platformy 4fun Media.