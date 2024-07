Maja Hyży to świetna mama i... kobieta zaradna. Wokalistka ma swoje sprawdzone triki, by sprawnie sobie radzić w każdej sytuacji.

Maja jest bardzo aktywna w social media, często zamieszcza na Instagramie zamieszcza migawki ze swojego życia prywatnego, chwali się eksperymentami ze swoim wizerunkiem etc.

Tym razem jednak zaskoczyła fanów! Artystka pokazała zdjęcie, na którym widzimy ją z twarzą zamaskowaną chustką oraz w okularach. O co chodzi?! To sprawdzony sposób Mai, by uniknąć łez, podczas krojenia cebuli! Musicie to zobaczyć! Ciekawe, jakie danie szykowała Maja...

Maja Hyży zdradziła swój sposób na krojenie cebuli

Piosenkarka niedawno zawarła ugodę z byłym mężem Grzegorzem Hyżym. Byli małżonkowie uzgodnili kwestię alimentów na dzieci