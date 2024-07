Przeciwnicy sklepów internetowych z odzieżą narzekają, że nie da się dokonać trafnego wyboru bez przymierzania, zwolennicy zaś zachwalają szybkie zakupy światowych marek bez wychodzenia z domu. Dodatkowo mamy tam pełną rozmiarówkę, podczas gdy w sklepach stacjonarnych często brakuje popularnych rozmiarów.

Reklama

Sieciówki, takie jak Zara, Mango, Bershka, Pull&Bear zwielokrotniły swoje dochody, otwierając sklepy internetowe i docierając tym samym do mieszkańców mniejszych miejscowości. Jedno jest pewne – ten trend będzie zwyżkował, a gwiazdy już go polubiły. W ubraniach ze sklepów z sieci uwiecznione zostały, m. in.: Taylor Swift, Alexa Chung, Lana del Rey, Patricia Kazadi.

Reklama



Poniżej znajdziecie największe hity internetowe wśród gwiazd.