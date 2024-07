Kilka miesięcy temu Zachary Quinto przyznał się publicznie do tego, że jest gejem. Wyznanie wywołało burzę dyskusji głównie w Stanach, ale także w innych krajach. Okazuje się, że to nie koniec "prowokacyjnego" tematu. Zachary po tym jak wyreżyserował film "Chciwość" z Demi Moore w roli głównej, postanowił znów przygotować swój projekt. Tym razem aktor chciałby nakręcić film o historii miłości gejowskiej.

- Nadal mam do zrobienia wiele. Zarówno jako aktor i producent. Chciałbym jednak wyreżyserować film o miłości gejowskiej, żeby ludzie zrozumieli, że to nie jest nic złego, ani nienormalnego. A wiem, że jako gej zrobiłbym to najlepiej, bo wiem w czym tkwi problem społeczeństwa gejowskiego - tłumaczy Zachary w rozmowie z BBC.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia. Z ciekawością wybierzemy się do kina obejrzeć produkcję Zacharego. A wy?

