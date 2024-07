Zac Efron ogromną popularność i sympatię milionów fanek zdobył dzięki roli w musicalu "High School Musical", gdzie wcielił się w rolę ucznia szkoły średniej. Po ogromnym sukcesie komercyjnym filmów z udziałem Efrona, dziennikarze coraz bardziej zaczęli interesować się młodym aktorem, on sam chętnie korzystał z tego zainteresowania i dostarczał coraz to nowsze skandale. Nie odbiły się one jednak negatywnie na jego popularności i zainteresowaniu wśród producentów. Przypomnijmy: Nowy film z Efronem. Nie zabrakło w nim rozbieranych scen

Teraz aktora czeka kolejne wyzwanie - jak donosi "E!Online" dołączył on do obsady nowej wersji musicalu "Grease". Zac wcieli się w postać Danny'ego Zuco, którego wcześniej grał John Travolta. Przed Efronem ciężkie zadanie - wszak kreacja stworzona przez Travoltę przeszła do historii kina. Aktor twierdzi, że chce by jego rola była wyrazista i zapadła widzom w pamięć, ale nie zależy mu na kopiowaniu pierwowzoru.

Myślicie, że poradzi sobie?

