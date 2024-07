Niedawno do kin trafił film o życiu Anny Przybylskiej, a na oficjalnej premierze nie zabrakło bliskich aktorki. Oliwia Bieniuk zachwyciła w cekinowej sukni, a jak się potem okazało córka Anny Przybylskiej przypadkowo odtworzyła stylizację swojej mamy z ostatniego publicznego wyjścia. Dziś Oliwia Bieniuk świętuje 20. urodziny, a z tej okazji Sylwia Grzeszczak opublikowała piękny i poruszający teledysk zapowiadający film "Ania", w którym wystąpili bliscy zmarłej aktorki. Ten utwór i piękne ujęcia chwytają za serce!

Sylwia Grzeszczak z okazji 20. urodzin Oliwii Bieniuk opublikowała poruszający teledysk

Oliwia Bieniuk świętuje swoje 20. urodziny w obliczu niesłabnących emocji związanych z filmem "Ania", który niedawno trafił do kin. Wspomnienie o Annie Przybylskiej zapowiadał piękny utwór napisany przez Sylwię Grzeszczak noszący tytuł "O Nich, o Tobie". Co prawda piosenka nie znalazła się w filmie, ale został nagrany do niej teledysk, w którym wystąpiły dzieci Anny Przybylskiej i jej partner Jarosław Bieniuk. Teraz z okazji urodzin Oliwii Bieniuk, Sylwia Grzeszczak udostępniła teledysk jako prezent urodzinowy, a na szczególną uwagę zasługują niepublikowane dotąd zdjęcia z filmu:

- "???? ????????????????, ???? ????????????????????" w nowej odsłonie. Nigdy wcześniej niepublikowane ujęcia z filmu "Ania" i mały prezent urodzinowy dla @oliwia.bieniuk, która kończy dziś 20 lat ❤️ - napisała Sylwia Grzeszczak.

Reżyser filmu "Ania" przy okazji premiery teledysku do piosenki Sylwii Grzeszczak zdradził, dlaczego utwór nie pojawił się w filmie:

- Piosenka Sylwii Grzeszczak "O nich, o Tobie" zapowiadała film "Ania", który można oglądać w kinach. Teraz twórcy dokumentu zaprezentowali utwór w nowej odsłonie. Ilustrują go zdjęcia pochodzące z planu "Ani". W materiale wystąpiła Oliwia Bieniuk, jej tata Jarosław Bieniuk i bracia Szymon i Jan. Ujęcia zrealizowano w Gdyni Orłowie. Piosenka Sylwii pojawiła się w zwiastunie „Ani”, ale w filmie jej nie było. Dostawaliśmy sygnały od widzów, że brakuje im tego utworu. Stąd taka decyzja, by pokazać niepublikowane dotąd materiały z filmu, jako ilustrację do piosenki Sylwii - komentuje Krystian Kuczkowski, reżyser "Ani".

Fani Anny Przybylskiej są poruszeni pięknym utworem i wyjątkowymi kadrami nagranymi na plaży w Gdyni Orłowie.

- Poryczałam się. Włosy na rękach stanęły mi na baczność. Chwyta za serce... Piosenka piękna ale ci wszyscy którzy pracowali nad teledyskiem przeszli siebie. Dziękuję. - Wielka szkoda, że utworu Sylwii nie ma we filmie, ale dziękuje za pokazanie niepublikowanych materiałów z filmu. - Tak piękna piosenka i wzruszające ,aż łzy mi poleciały - piszą fani.

A Wam, jak się podoba?

