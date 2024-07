Małgorzata Socha cieszy się ogromną popularnością i na brak propozycji zawodowych nie może narzekać. Właśnie skończyły się zdjęcia do filmu "Wkręceni 2", gdzie aktorka zagrała razem z Anną Muchą i Martą Żmudą-Trzebiatowską, a wisienką na torcie podsumowującą 2014 rok jest nominacja do TeleKamery 2015. Zobacz: Pełna lista nominowanych do TeleKamer!

Aktorka mimo zapracowania bardzo ceni sobie wartości rodzinne. Ze swoją córeczką Zosią stara się spędzać jak najwięcej czasu i dba o to, aby ich relacje były wzorowe. W wywiadzie dla InStyle Socha przyznaje, że córka odmieniła jej dotychczasowe życie:

Odkąd jest Zosia, wiele się zmieniło. Przede wszystkim czuję się spełniona jako kobieta. Macierzyństwo osadziło mnie w życiu. Ale chociaż dziecko wywraca cały świat do góry nogami, pozostałam sobą.

Gwiazda w tym samym wywiadzie zdradza jaką jest matką:

Jaką jestem matką? Na pewno szaloną. Uwielbiam wygłupiać się z moją córką i słyszeć, jak śmieje się na cały głos podczas naszych wspólnych zabaw. Nie chcę, żeby Zosia się ze mną nudziła, bardzo mi zależy, żebyśmy miały dobry kontakt.



Niewątpliwie Małgorzata Socha docenia czas spędzony z małą Zosią.

