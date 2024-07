Matka Oli Kisio, Izabela Kisio Skorupa coraz lepiej radzi sobie w polskim show-biznesie. Celebrytka dzięki licznym znajomościom dostaje zaproszenia na najważniejsze branżowe imprezy. Podobno najczęściej po cichu otrzymuje je od Kasi Skrzyneckiej. Popularność zaprocentowała zainteresowaniem znanych producentów, którzy zdecydowali się skomponować dla pani Izabeli kilka piosenek. Przypomnijmy: Tylko u nas! Mama Oli Kisio nagrywa płytę

Postanowiliśmy sprawdzić, jak jest naprawdę. Udało nam się porozmawiać z mamą popularnej aktorki na ramówce Polsatu na temat jej rzekomych planów podbicia estrady. Kisio nie zaprzecza, że przyjaźni się z Tomaszem Stańko czy Leszkiem Możdżerem, ale nie będzie wspólnego albumu. Najwyraźniej jej plany uległy zmianie od czasu ostatniego wyznania. Ale! Jednak nie wszystko stracone, bowiem zagraniczny znajomy zlecił Kisio nakręcenie nowego teledysku do piosenki z jej udziałem. Nie będzie to jednak produkcja polska.

To nie jest płyta, ja będę robić wideoklip dla kolegi z Austrii i Holandii, przy tej okazji coś nagramy, takie były rozmowy przynajmniej. Ja mówiłam koleżance, że byłam na koncercie Stańki, to jest mój znajomy, ja u niego mieszkałam parę lat temu, znam Leszka Możdżera, spotykałam go w Sopocie teraz jak byłam, bo byłam miesiąc czasu na wybrzeżu, ale to nie jest tak że nagrywam płytę, ja będę nagrywała wideoklip. Ale nie w Polsce. Piosenka francuska, nie mogę dużo powiedzieć - mówi nam Skorupa