W "The Voice of Poland" po raz kolejny wiele wzruszeń. Tym razem dostarczyła ich Ewa Lewandowska. Wokalistka zaśpiewała piękną balladę "All of Me", którą w oryginale wykonuje John Legend. Jej występ i historia poruszyły jurorów i widzów. Ewa Lewandowska w "The Voice of Poland" Uczestniczka trafiła do drużyny Marii Sadowskiej i jak sama przyznała spełniło się jej marzenie. Dotąd życie jej nie rozpieszczało, co opisała w krótkim filmiku. Jej tata, pracownik ONZ, zginął w Angoli gdy miała trzy lata. Mama zmarła zaledwie rok temu, na nowotwór. Ewa przyznała, że te wydarzenia ją ukształtowały i sprawiły, że chce walczyć o swoje marzenia. Edyta Górniak zachwycała się nad jej dojrzałością muzyczną: Porwałaś mnie do swojego świata. Zrobiłaś to przepięknie, świadomie. Jakbym miała to porównać z jakimś kolorem to to było złocisto-błękitne. Koniecznie zobaczcie występ charyzmatycznej Ewy Lewandowskiej! Ewa Lewandowska trafiła do drużyny Marii Sadowskiej Artystka zachwyciła też Edytę Górniak