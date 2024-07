W tym roku aż trzy największe stacje telewizyjne stanęły do walki o najlepszą sylwestrową noc koncertową. We Wrocławiu tradycyjnie rządziło TVP2, Polsat tym razem przeniósł się ze stolicy do Gdyni, a powracający TVN zorganizował show w Krakowie. Na każdym z nich nie brakowało gwiazd, niespodzianek i niezapomnianych momentów. Przypomnijmy: Plejada gwiazd na sylwestrze w Polsacie

Producenci poszczególnych koncertów oddelegowali na scenę najcięższe działa - znane nazwiska, wizualizacje, tancerzy i rozmaite dodatkowe atrakcje, które miały przyciągnąć widzów przed telewizorami. Kto wygrał sylwestrową bitwę o oglądalność? Są już oficjalne wyniki i zwycięzcą okazał się Polsat. Sylwestrową Moc Przebojów w Gdyni wybrało ponad dwa razy więcej widzów niż Sylwestra z Dwójką i ponad trzy razy więcej niż sylwestrową zabawę z TVN.

W samym Polsacie udziały w Sylwestrowej Mocy Przebojów wyniosły 32,9% w grupie wszystkich badanych (4+) i 33,4% w grupie komercyjnej (16-49) co daje im najlepszy wynik w historii. Wyniki, które uzyskała Sylwestrowa Moc Przebojów były wyższe niż łączne udziały trzech pozostałych, największych stacji. TVP2 uzyskała 14,5% w grupie 4+ i 14,3% w grupie komercyjnej, TVN odpowiednio 8,9% i 9,9% i TVP 7,9% 4+ i 7,1 % w 16-49. Tyle z czystych statystyk.

A wy którego sylwestra oglądaliście? Przyznacie chyba, że w tym roku działo się wyjątkowo dużo... ;)

