Wczoraj na wrocławskim Rynku tysiące ludzi zgromadziło się, aby zobaczyć sylwestrowy koncert zorganizowany przez telewizyjną "Dwójkę". Na scenie zaprezentowały się największe polskie gwiazdy, całość zaś była utrzymana w konwencji disco. Było więc na co popatrzeć! Przypomnijmy: Gwiazdy na sylwestrze TVP2 we Wrocławiu

Jedną z nich była Justyna Steczkowska, która zadbała o to, aby jej występ zapadł na długo w pamięć. Uwagę zwracały jej doklejone cekinowe brwi i seksowne kostiumy, które idealnie współgrały ze zmysłową choreografią. Jako cover z epoki lat 80-tych Justyna wybrała "Express Yourself" Madonny, co wprawiło publikę w niemałe zdziwienie. Fani mogli również zobaczyć gwiazdę grającą na skrzypcach.

Tak Steczkowska prezentowała się na sylwestrowej scenie we Wrocławiu: