Edyta Górniak na koncercie Sylwester 2013/2014 z Dwójką

1 z 14

Jednym z miast hucznie witających wczoraj nowy rok był Wrocław, gdzie odbył się organizowany przez Telewizję Polską "Disco Sylwester z Dwójką". Na wrocławskiej scenie zaprezentowała się cała plejada gwiazd, które oprócz swoich najbardziej znanych hitów, zaśpiewała również największe przeboje z ery disco. Przypomnijmy: Gwiazdy przywitały nowy rok we Wrocławiu

Wśród nich była Edyta Górniak. Gwiazda zachwyciła publiczność w dwóch kreacjach - czarnej, skromnej sukience i złotej, niezwykle bogato zdobionej kreacji. Na scenie diwa wystąpiła m.in. ze swoim największym przebojem "To Nie Ja" czy seksowną interpretacją "Lady Marmalade". Kilka tygodni temu Górniak w jednym z wywiadów wspominała, że być może pokusi się o zaśpiewanie nowego singla, ale ostatecznie do premiery nie doszło. Nie przeszkodziło to jednak w doskonałej zabawie fanów zgromadzonych na wrocławskim Rynku.

Tak Edyta Górniak prezentowała się na wrocławskiej scenie: