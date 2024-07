Na początku czerwca, zwycięzca czwartej edycji programu "Must Be The Music", Tomasz "Kowal" Kowalski uległ poważnemu wypadkowi. Artysta w ciężkim stanie trafił do szpitala, a lekarze długo nie potrafili ocenić jego szans na przeżycie. Kilka dni temu nastąpił przełom w leczeniu i możliwe było wybudzenie go ze śpiączki. Niestety najnowsze wieści przekazane przez rodzinę nie są najlepsze - w wyniku wypadku, uszkodzony został rdzeń kręgowy przez co Tomek będzie zmuszony poruszać się na wózku. Przypomnijmy: Zwycięzca "MBTM" nadal przebywa w szpitalu. Diagnoza lekarzy jest jednoznaczna

Telewizja Polsat natychmiast zdecydowała się pomóc Kowalowi i uruchomiła specjalny numer konta na który można wpłacać pieniądze na jego dalsze leczenie. Artyści związani z programem "MBTM" również nie pozostali obojętni i nagrali nową wersję utworu "Nie tracę wiary". Do wspólnego wykonania zaproszono muzyków, którzy od razu zgodzili się na udział w projekcie. Na jednej scenie zagrali: Enej, ShataQS, Piotr Szumlas i Jakub Zaborski, LemON, Paulina Sykut-Jeżyna, Kasia Moś, Iwona Kmiecik, Anna Karwan i be.my. Obecni byli także jurorzy - Kora po wzruszającym wykonaniu nie mogła powstrzymać łez.

