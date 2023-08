Sylwia Peretti w końcu wyprawiła wesele marzeń. Królowa życia przygotowywała się do tej uroczystości przez bardzo długi czas, a data wydarzenia wciąż była przesuwana z uwagi na pandemię koronawirusa. W końcu jednak ceremonia się odbyła, a królowa życia zaskoczyła fanów iście królewskim ślubem i weselem, które odbyło się w prawdziwym pałacu! Sylwia Peretti zadbała więc o to, żeby wyglądać stosownie do pięknego miejsca. Na swój ślub wybrała wysadzaną kamieniami i perłami bardzo elegancką suknię, którą na weselu zamieniała na kolejne, coraz więcej odsłaniające kreacje. Wielkim hitem okazał się bardzo odważny wybór, w jednej z sukienek prześwitywało niemal wszystko! Sylwia Peretti z "Królowych życia" wybrała 4 kreacje na swój ślub! Sylwia Peretti każdą z sukienek podkreśliła swoją figurę. Nie dla niej suknie o kroju księżniczki, wielkie ilości tiulu czy welony ciągnące się przez kilka metrów. Królowa życia wybrała kreacje z pazurem, uwydatniające wszystkie jej atuty! Na swój ślub gwiazda TTV wybrała hollywoodzki look. Do sukni pasowało klasyczne uczesanie: piękne, długie rozpuszczone włosy ułożone w fale. Do tego makijaż podkreślający oczy, świetne dodatki i ozdobne buty. Każda kolejna stylizacja była coraz bardziej odważna, jednak panna młoda ani na chwilę nie zrezygnowała ze ślubnej bieli. W której z sukien Sylwia Peretti podoba Wam się najbardziej? Zobacz także: Bajeczny ślub Sylwii Peretti! Pałacowe wnętrza, przepiękne suknie... Jak prawdziwa Królowa Życia Sylwia Peretti na przysięgę wybrała piękną suknię z długimi rękawami, wyszywaną w kamieniach i perłach. Gwiazda TTV wyglądała jak prawdziwa gwiazda. Suknie o kroju syrenki są jednymi z najczęściej wybieranych przez panny młode, tuż po tych z mocno...