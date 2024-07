Mimo, że do Bożego Narodzenia został jeszcze miesiąc my już przygotowujemy się do nich pełną parą. A raczej marzymy o pięknych torebkach, portfelach, butach, biżuterii i kosmetykach, które chciałybyśmy znaleźć po choinką.

W tym roku na naszej liście marzeń znalazła się m.in. czarna torebka od Sabriny Pilewicz, przepiękne perfumy Giorgio Armani Si, beżowe szpilki marki Kazar, cekinowa spódnica z najnowszej kolekcji H&M, wygodne trampki Converse i pierścionek Tous.

Jednak numerem 1 na naszej liście jest smartphon Samsung Alpha, który ma metalową obudowę i cudowny złoty kolor. Już nie możemy się doczekać Świąt!

W naszej galerii znajdziecie więcej prezentów z listy marzeń Fleszstyle.pl: