Ostatnio chwaliłyśmy look Małgorzaty Kożuchowskiej podczas prezentacji kolekcji olimpiskiej, na której wystąpiła jako konferansjerka. Do czarnego kominezonu aktorka dobrała efektowny, srebrny wisior. Teraz wiemy, gdzie go kupiła i ile kosztował.

Ozdoba pochodzi od marki Gosha Jewellery. To naszyjnik na srebrnym łańcuszku, przeplatany kamieniami Swarovskiego, połączony zawieszką w kształcie lamparta. Kosztuje 750zł, a w Polsce jest dostępny w butiku Gosi Baczyńskiej. Gosha Jewellery to marka stworzona w 2008 roku przez projektantkę, Gosię Orłowską.

