Jak już wcześniej pisałyśmy, nasze rodzime gwiazdy, podczas Flesz Fashion Night, popisały się fantazją odnośnie fryzur. Ale nie tylko, pojawiły się też ozdoby do włosów. Aktorka, Magdalena Boczarska, która podczas wieczoru miała na sobie suknię od Gosi Baczyńskiej, uzupełniła ją glamourową opaską z perłami i kryształkami Swarovskiego.

Opaska to projekt Jennifer Behr. Można ją kupić w butiku Gosi Baczyńskiej. Cena ozdoby to aż 4 200zł. Jak oceniacie look Magdaleny?

Obejrzyjcie resztę zdjęć z Flesz Fashion Night:

