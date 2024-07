1 z 12

Już 6 marca na antenie Polsatu zadebiutuje się trzecia edycja "Tańca z Gwiazdami". Producenci zaczęli przygotowania od wielkich zmian - najpierw logo, a niedawno - wyglądu głównej nagrody. Przypomnijmy: W "Tańcu z Gwiazdami" spore zmiany. Polsat pokazał kompletnie odświeżoną statuetkę

Wszyscy uczestnicy programu wzięli za to udział w sesji zdjęciowej, wraz ze swoimi partnerami. W ten sposób dowiemy się, która gwiazda występuje z danym tancerzem. Ich skład prawie w 100% jest znany. Do ekipy dołączyła zaś po raz pierwszy Paulina Janiec, która zatańczy wraz z Wojciechem Brzozowskim. To także wielki powrót Roberta Kochanka czy Krzysztofa Hulboja. Która z par ma największe szanse na wygraną? Czy faworytką okaże się typowana przez wszystkich Tatiana Okupnik, a może Ewa Kasprzyk?

Przekonamy się już wkrótce.

