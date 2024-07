Wśród gwiazd ostatnio panuje moda na wspieranie mniejszości homoseksualnych. Wiele z nich możemy zobaczyć w modnych gejowskich klubach. To tam imprezują m.in. Honey, Jola Rutowicz czy Doda, która kiedyś nakręciła tam nawet jeden ze swoich teledysków. Przypomnijmy: Doda i Dżaga na planie klipu w gejowskim klubie

W sobotę w gejowskim Glam Club w Warszawie odbył się koncert Dody, na którym pojawiły się prawdziwe tłumy. Wśród nich znalazł się m.in. słynny wróżbita Maciej. Okazało się, że celebryta jest wielkim fanem artystki. Niestety, tuż po występie został zaatakowany przed jednego z ochroniarzy wokalistki i uderzony w brzuch. Jest pewny, że zrobił to specjalnie:

Zostałem uderzony w brzuch. Nie przez żadnego jej fana. Nie przez człowieka, który bawił się w klubie. Zostałem uderzony w brzuch przez ochroniarza, z którym szła piosenkarka. Nie zostałem uderzony przez przypadek. Ten ochroniarz zrobił to świadomie. Otóż obok sceny, byli również moi widzowie, do których podszedłem. Chcieli zrobić ze mną zdjęcie. I akurat szła Doda z ochroniarzem. Nie zauważyłem, bo byłem zajęty rozmową. Zamiast powiedzieć: „Proszę się przesunąć”, to rozepchał ludzi swoimi rękoma uderzając mnie w brzuch i powiedział: „No k*rwa”. Do tej pory boli mnie brzuch (a mamy poniedziałek). Nie należę do delikatnych, u lekarza nie byłem. Ale chyba taka sytuacja nie powinna zaistnieć. Przemocy, popychania, uderzania nie powinno być - czytamy