Maria Góralczyk zaliczyła wpadkę na pokazie Dawida Wolińskiego! Aktorka niestety nie zabłysnęła na czerwonym dywanie.

Co poszło nie tak? Maria Góralczyk przede wszystkim skróciła sobie wizualnie nogi czarnymi, skórzanymi botkami za kostkę na niewielkim obcasie. Choć w rzeczywistości są naprawdę długie, tutaj tego nie widać. Czarne, kryjące rajstopy to też nie najlepszy wybór na imprezę. Według niepisanych zasad tego typu rajstopy na czerwonym dywanie są zakazane. A jeśli już ktoś się na nie decyduje, musi je umiejętnie zestawić. Sukienka natomiast jest nieco przykrótka. Generalnie za dużo się dzieje. Na górze koronka i głęboki dekolt, a na dole błyszczący materiał - to nie wyszło!

A już gwoździem do stylowej trumny jest biały długi sweter, który świetnie sprawdziłby się na konferencję w ciągu dnia czy wyjście ze znajomymi do kawiarni, ale nie na pokaz.

A Wam jak podoba się stylizacja Marysi Góralczyk?

