Kinga Rusin albo w ogóle nie śledzi modowych trendów jakie panują na polskich salonach, albo robi to bardzo czujnie. Dlaczego? Dziennikarka po raz kolejny pokazała się ubrana w taką samą kreację co inna polska celebrytka. Wcześniej Rusin wybrała identyczny zestaw bazujący na t-shircie z identycznym wzorem co Marta Żmuda Trzebiatowska. Zobacz: Rusin jak siostra syjamska Żmudy Trzebiatowskiej

Reklama

Jurorka "You Can Dance" na nagranie pierwszego odcinka tanecznego show na żywo wybrała wzorzystą kreację od Łukasza Jemioła, zupełnie taką samą jak miesiąc wcześniej Urszula Grabowska na rozdanie nagród Orły 2012. Rusin kreację ożywiła czarnym paskiem w talii i szarą biżuterią przy rękawach. Obie panie postawiły na czarne buty. Kinga na sandałki na obcasie, Urszula tradycyjne niskie szpilki, które wyglądały na nieco zakrzywione na zakończeniu.

Która z celebrytek wygląda lepiej w tej samej sukni? Zagłosuj w naszym sondażu: