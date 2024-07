Ada Szulc pojawiła się na piątkowym pokazie Paprocki & Brzozowski w kreacji, która totalnie do niej nie pasowała. Młoda artystka, która od jakiegoś czasu pracowała nad swoim wizerunkiem, odniosła sukces. Jej stylizacje zaliczałyśmy do bardzo udanych i na czasie.

Reklama

Zobaczcie więcej zdjęć stylizacji Ady Szulc

Reklama

Ada Szulc niestety tym razem nas zawiodła. W kolorowej, wręcz infantylnej sukience wyglądała średnio. Jak się dowiedziałyśmy sukienka jest projektu wietnamskiej designerki, pracującej w Polsce. Ten sam model sukienki znalazłyśmy w jednym z internetowych sklepów za 1000 złotych. A to już jest cena po obniżce z 1200 złotych. No my na pewno nie wydałybyśmy na nią nawet 10% tej ceny. A wy jak uważacie? Może macie całkowicie inne zdanie, a my się po prostu mylimy?

Zobaczcie więcej wpadek gwiazd na pokazie Paprocki & Brzozowski: