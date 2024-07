Agnieszka Woźniak-Starak będzie zastępować Kingę Rusin w „Dzień dobry TVN”. Czy potem zostanie w programie na stałe? WIELE RAZY MÓWIŁA, ŻE BARDZO CHCE BYĆ PROWADZĄCĄ „DZIEŃ DOBRY TVN”. I choć była już gospodynią letniego wydania tego programu, to jej marzenie wciąż pozostawało aktualne. Teraz wreszcie się spełni. Agnieszka Woźniak-Starak (38) dostała propozycję prowadzenia popularnego programu śniadaniowego w zastępstwie za Kingę Rusin, która w listopadzie wyjeżdża na ponad miesiąc do Ameryki Południowej, na plan drugiego sezonu show „Agent – Gwiazdy”. Ale na korytarzach TVN plotkuje się, że jeżeli Agnieszka sprawdzi się w tej roli, to na stałe dołączy do grona prowadzących „DD TVN”.

Jest rozpoznawalna i przez lata prowadziła podobny program w TVP2. Na razie nie wiadomo, kogo z prowadzących by zastąpiła. Mam swój typ, ale to tajemnica – mówi osoba z TVN.

Agnieszka sprawdzi się w roli prowadzącej?

