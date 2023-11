1 z 6

Royal Baby 3 nadal wzbudza zainteresowanie nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale też w całej Europie! Każdy chce wiedzieć jak się czuje księżna Kate po narodzinach jej trzeciego dziecka, jak czuje się świeżo upieczony ojciec po raz trzeci - książę William i oczywiście jak czuje się przede wszystkim maleńki książę Ludwik ;). (Zobacz: Z OSTATNIEJ CHWILI: Księżna Kate urodziła!)

Ale czy zastanawialiście się jakim wózkiem jeździ nowonarodzone Royal Baby? My tak, dlatego postanowiliśmy to sprawdzić. Będziecie w szoku, kiedy poznacie prawdę! Zapraszamy do galerii!

