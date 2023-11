2 z 5

Imię Ludwik oznacza "wsławiony w walce", "Słynny wojownik". Pochodzi z Francji i Niemiec. Większości kojarzy się z francuska monarchią, ale w brytyjskiej rodzinie królewskiej również jest nadawane od pokoleń.

Co ciekawa na trzecie ma tak jego starszy brat George. Czyli George Alexander Louis, a pełne imię jego taty to William Arthur Philip Louis. Pełna nazwa imienia wuja księcia Cambridge, księcia Edwarda, to Edward Antony Richard Louis.

A historia imienia sięga jeszcze dalej.