Reklama

Czy księżna Kate i książę William złamali protokół po wyjściu z nowo narodzonym synem ze szpitala? Tak twierdzą specjaliści od królewskiej etykiety, sugerując, że małżonkowie nie trzymali się ścisłej zasady obowiązującej monarchów i członków brytyjskiej rodziny królewskiej. Chodzi o okazywanie uczuć w miejscach publicznych. A takich gestów w tym wyjątkowym dniu przecież nie brakowało.

Kate i William, kiedy pokazywali całemu światu kolejne royal baby, nie szczędzili sobie czułych gestów - książę obejmował małżonkę, wcześniej trzymał ją za rękę. Wydaje się to nieprawdopodobne, ale do tej pory małżeństwo nie robiło tego prawie nigdy, trzymając się protokołu. Sytuację z narodzinami trzeciego potomka można jednak uznać za wyjątkową! ;)

Zobacz: Warszawa wysłała prezent dla dziecka księżnej Kate! "Przypominamy, że dokładnie 9 miesięcy temu..."

Trzecie dziecko książęcej pary przyszło na świat 23 kwietnia o godzinie 11. To chłopiec, którego imienia jeszcze nie znamy. Bukmacherzy typują, że będzie to Albert bądź Arthur. Oficjalna informacja powinna ukazać się niedługo.

Zaledwie kilka godzin po narodzinach dziecka księżna Kate opuściła szpital i udała się do domu - Pałacu Kensington. Jak to możliwe, że monarchini wyglądała tak dobrze kilka godzin po porodzie? Oczywiście nad Kate czuwał cały sztab ludzi - makijażystka, fryzjerka, stylistka... To jednak nie zmienia faktu, że internauci nie mogą się nadziwić, skąd młoda mama ma tyle siły i energii.

A jeśli zastanawiacie się, dlaczego Kate wybrała czerwoną sukienkę na zaprezentowanie światu syna, mamy dwa rozwiązana. Po pierwsze - w ten sposób oddała cześć księżnej Dianie, która była ubrana na czerwono w dniu narodzin Harry'ego.

Po drugie - i to dobra wiadomość dla patriotów - być może chciała nawiązać do miejsca poczęcia trzeciego dziecka - czyli Polski! ;) Tak, tak, w lipcu tamtego para książęca odwiedziła Warszawę, a zaraz potem pojawiła się informacje, że oczekuje maleństwa. Na wszelkie spekulacje nie trzeba było długo czekać.

Zobacz: To PEWNE! Księżna Kate już w Polsce była w ciąży! Zagraniczne media: "Wzniosła toast, ale nie piła alkoholu!"

Ponadto - miasto stołeczne Warszawa wysłało Kate prezent dla dziecka. Czy to o czymś nie świadczy? :)

Zobacz także: Warszawa wysłała prezent dla dziecka księżnej Kate! "Przypominamy, że dokładnie 9 miesięcy temu..."

Jak widzicie, wokół trzeciego royal baby dzieje się tyle, że na protokół nie ma co zwracać uwagi ;)

Zobacz także: O czym Kate i William rozmawiali, gdy wyszli z księciem ze szpitala? Zdradził to specjalista od czytania z ruchu warg!

Reklama

East News