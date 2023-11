3 z 7

Poród Kate wyznaczony był na 23 kwietnia. Rodzina królewska do momentu porodu, milczała na temat płci dziecka, dlatego w mediach nie brakowało dyskusji na ten temat. Najpierw pisano, że księżna urodzi dziewczynkę, później pojawiły się informacje o bliźniętach, a później pisano, że skoro Kate pojawia się w niebieskich stylizacjach to zapewne będzie to chłopiec. A jakie imiona wygrywały u bukmacherów?