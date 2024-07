Rodzice często zastanawiają się jaki jest najlepszy czas na drugie dziecko. Dłuższa przerwa między jedną ciążą a drugą pozwala kobiecie się zregenerować. Większa różnica wieku źle wpływa jednak na pierwsze dziecko, które odczuwa zazdrość, często też czuje się niekochane i odrzucone przez rodziców.

By zdecydować się na drugie dziecko trzeba przede wszystkim czuć się na to gotowym. Ważna jest szczera rozmowa z małżonkiem i odpowiednie przygotowanie pierworodnego dziecka do roli starszego brata lub siostry.

Niewielka różnica wieku między rodzeństwem

Za małą różnicą wieku między rodzeństwem przemawiają względy praktyczne. Nie trzeba kupować kolejnej wyprawki, bo większość rzeczy, takich jak ubranka czy wózek, jest już w domu. Niewiele starszemu dziecku także łatwiej poradzić sobie z zazdrością. Niewielka różnica pozwala na wspólną zabawę od najmłodszych lat. Także opieka nad drugim dzieckiem może być łatwiejsza dla rodziców, którzy niedawno jeszcze przewijali niemowlę.

Krótki czas między jedną a drugą ciążą może okazać się jednak męczący. Opiekowanie się dwójką małych dzieci naraz (pierwsze nadal nie jest w pełni samodzielne) to podwójna praca. Gdy jedno potrzebuje pokarmu, drugie chce się bawić i na odwrót. Odbija się to negatywnie na zdrowiu psychicznym i fizycznym rodziców. Mama, która bierze kolejny urlop macierzyński może dodatkowo mieć utrudniony rozwój zawodowy. Pracodawcy nadal niechętnie patrzą na kilkuletnie przerwy w życiorysie zawodowym.

Większa różnica wieku

Gdy od pierwszej ciąży mija kilka lat, organizm kobiety ma możliwość się zregenerować. Łatwiej jest jej opiekować się kolejnym dzieckiem. Przerwa między jednym a drugim okresem macierzyństwa działa również stabilizująco. Dodatkowo po odchowaniu pierworodnego kobieta ma okazję wrócić do pracy i nadrobić zaległości spowodowane urlopem macierzyńskim.

Warto pamiętać jednak, że gdy pierworodne dziecko ma już co najmniej 3-5 lat, traktuje swoje nowe rodzeństwo jak rywala. Często reaguje wobec niego niechęcią. Jeśli jednak zrozumie, że niemowlę nie jest dla niego zagrożeniem, może być skore do współpracy i pomagać rodzicom w opiece nad siostrą lub bratem. Większa różnica wieku ogranicza kontakt między rodzeństwem, co praktycznie uniemożliwia ich wspólne zabawy.

Aspekt zdrowotny a ciąża

Badania naukowe udowodniły, że najlepiej z punktu widzenia matki i drugiego dziecka zajść w ciąże w ciągu 2-3 lat po pierwszym porodzie. Gdy rodzice na rodzeństwo zdecydują się po ponad 5 latach po urodzeniu pierwszego malucha, może to zwiększyć ryzyko patologii płodu.