Mróz dokucza wszystkim, także gwiazdom. I choć i tak nie ubierają się one tak ciepło, jak "zwykłe" kobiety, to widać sporą odmianę wśród looków na czerwonych dywanach. Ostatnio, na premierze płyty Nataszy Urbańskiej pojawiła się rzadko ostatnio "bywająca" Doda.

Gwiazda pojawiła się w zimowej stylizacji z brązowym futerkiem. Miała na sobie też brązową, skórzaną sukienkę od Bizuu, czarne kozaczki Givenchy i torebkę Lilou. Do tego beżowe rękawiczki i czarny kapelusik - melonik. Nie jest też codziennością, że celebrytki wskakują w rajstopy. A tu, Doda miała na sobie czarne, cienkie rajstopy, które były dobrym uzupełnieniem do zimowego looku. Co o nim sądzicie?

